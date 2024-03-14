Ирина Акимова: «Избиркомы Алтайского края готовы к проведению выборов Президента Российской Федерации»

Накануне старта голосования на главных выборах страны председатель Избирательной комиссии Алтайского края рассказала о готовности избирательных комиссий и обратилась к членам территориальных и участковых комиссий:

«Уважаемые коллеги! Завтра первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Жители нашей страны определят будущее нашего государства. И наша с вами задача обеспечить легитимность, доступность и прозрачность этого выбора!

Этому дню предшествовала серьезная подготовительная работа каждого из вас. Все 75 территориальных комиссий и 1701 участковая комиссия готовы к проведению выборов Президента Российской Федерации.

Отдельно хочу выразить признательность участникам проекта «ИнформУИК». Мы получили огромное количество фотографий, но еще больше – положительных реакций и откликов от наших избирателей. В который раз убеждаюсь в вашем профессионализме, мобильности и готовности немедленно включиться в работу.

Сегодня мы выходим на финишную прямую — впереди три далеко не самых простых дня, которые потребуют полной самоотдачи и погружения в работу, терпения, физических и душевных сил. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы голос каждого был услышан вне зависимости от жизненных обстоятельств. Желаю успехов и энергии!»

Взято отсюда.

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