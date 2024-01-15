Ирина Акимова вручила дипломы победителям и призерам краевого конкурса журналистского мастерства «Алтай выбирает»

В преддверии Дня российской печати, 12 января, состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников СМИ Алтайского края. Представителям медиасферы региона вручили государственные, краевые и отраслевые награды, а также премии Губернатора Алтайского края, АКЗС и др. за лучшие материалы в печатных и электронных средствах массовой информации в 2023 году.

Ирина Акимова, председатель Крайизбиркома, вручила дипломы победителям и призерам краевого конкурса журналистского мастерства «Алтай выбирает», который вот уже много лет проводится комиссией.

«Долгие годы нас связывают особые отношения с медиасообществом Алтайского края, – поприветствовала она собравшихся. – Ваш праздник сегодня, с одной стороны, подводит итог важного в жизни Алтайского края года выборов Губернатора, с другой – открывает новый медиасезон на политическом пространстве: буквально через два месяца пройдут главные выборы страны – выборы Президента Российской Федерации. СМИ – это основной канал, благодаря которому любой житель в каждом уголке нашего края будет знать, как он сможет принять участие в выборах».

Ирина Акимова подчеркнула: «Созданная медиаинфраструктура – это результат слаженной работы и служителей пера, и руководителей медиахолдингов Алтайского края, редакторов, корректоров – словом, всего огромного коллектива СМИ. Побольше вам благодарных зрителей, слушателей, читателей – тех, кто благодаря вам познает этот мир».

Взято отсюда.

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