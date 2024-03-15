Ирина Молчанова: «Мой рабочий день начался с голосования»

Председатель комиссии БГД по вопросам здравоохранения, главный врач Краевого клинического перинатального центра “Дар” Ирина Молчанова проголосовала дистанционно:

«Сегодня особый день для моей страны и для меня – стартовало голосование. Мой рабочий день начался с голосования. Дистанционная форма очень удобная: не отрываясь от работы, быстро и понятно.

Дорогие друзья, голосуйте! Судьба нашей Родины в наших руках и важен голос каждого!».

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Взято отсюда.

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