Ирина Солнцева приняла участие в итоговой коллегии Минсоцзащиты Алтайского края

14 марта в Министерстве социальной защиты Алтайского края прошла коллегия, где подвели итоги работы ведомства в 2023 году и определили задачи на текущий год. В работе коллегии приняли участие Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Глава Минтруда отметил, что в связи с недавним Посланием Президента Федеральному Собранию перед госорганами поставлены еще более амбициозные задачи, над которыми предстоит работать. «Социальная сфера традиционно находится под пристальным вниманием общественности, наших граждан. И от того, насколько слаженно работает команда социального блока, зависит внутренний климат субъекта Российской Федерации», – сказал Антон Котяков.

Он отметил активное участие Алтайского края практически во всех пилотных федеральных программах и проектах. Среди них внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализация программы по предоставлению социальных контрактов, участие в программах, направленных на повышение занятости жителей края и т. д.

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что все значимые решения на уровне государства принимаются в интересах граждан и определены поручениями и указаниями Президента России. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин определил вектор развития страны до 2030 года. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что национальные цели, которые сформулированы Президентом, безусловно, будут достигнуты с учетом тех планов, которые сегодня уже приняты на федеральном уровне. Так, в Алтайском крае уже реализуется комплекс мероприятий по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Социальные службы оказывают семьям всестороннюю помощь, организуют решение вопросов жизнеобеспечения. С учетом новых поручений главы государства меры помощи будут усилены, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Мы серьезно включились в работу по поддержке участников СВО и членов их семей. За последние два года на эти цели направлено более 4 млрд рублей. Это индивидуальная работа, которая ведется по всем направлениям через социальный фонд «Защитники Отечества», общественные организации, федеральные, краевые и местные органы власти. Наша святая обязанность – позаботиться о наших защитниках и их семьях», – подчеркнул Виктор Томенко.

Основные итоги деятельности в сфере социальной защиты населения в 2023 году подвела министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. По ее словам, в Алтайском крае выстроена комплексная система мер социальной поддержки жителей. В 2023 году на социальные выплаты и услуги для жителей края, включая расходы Социального фонда, направлено почти 60 млрд рублей. Уже сегодня прогнозируют увеличение финансирования в текущем году в связи с новыми поручениями Президента России.

К участникам коллегии от имени депутатов краевого Законодательного Собрания обратилась председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева. Она отметила, что региональное Министерство социальной защиты смогло выстроить четкую, эффективную, разветвленную систему поддержки человека на протяжении всей его жизни. Опыт ведомства, многие внедренные в крае практики признаются успешными на общероссийском уровне и становятся ориентиром для других российских субъектов. «Высокой оценки удостоены проекты учреждений, подведомственных министерству, которые направлены на повышение качества жизни семей с детьми, инвалидов, пожилых граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – добавила парламентарий

В работе коллегии приняли участие представители территориальных органов федеральных органов государственной власти РФ в Алтайском крае, региональных органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, руководители общественных организаций, краевых социальных учреждений.