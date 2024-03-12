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Пластиковые окна в Горняке

Ирина Солнцева приняла участие в отчете главы Новичихинского района

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Ирина Солнцева приняла участие в отчете главы Новичихинского района

  • 11 марта прошла сессия Новичихинского районного Собрания депутатов, где был рассмотрен отчет главы района о социально-экономическом развитии муниципалитета в 2023 году. В работе сессии приняла участие сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, депутат краевого парламента по данному избирательному округу, председатель комитета по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева, председатель комитета АКЗС по образованию Александр Молотов, председатели комитетов и начальники отделов администрации, главы поселений района, руководители социальных учреждений, общественных организаций.

    В 2023 году было капитально отремонтировано здание школы в с. 10 лет Октября, проведен ремонт фасада школы в с. Токарево, капитально отремонтировано здание, расположенное на стадионе, капитально отремонтирован клуб-ФАП в п. Ильинском, проведен капитальный ремонт клуба в п. Мамонтово.

    Новичихинский район принимает участие в реализации проекта поддержки местных инициатив. Так, в прошлом году было выполнено благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Солоновка и обустроена детская площадка в с. Лобаниха.

    В рамках программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» были выделены субсидии на благоустройство территории памятника войнам, погибшим в годы ВОВ, в с. Павловка, и капитальный ремонт памятника воинам в с. Солоновка и в с. Токарево.

    По программе «Формирование комфортной городской среды» была обустроена зона отдыха по пер. Аптечному, на территории прилегающей к детско-юношеской спортивной школе.

    Взято отсюда.

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