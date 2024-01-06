Ирина Солнцева рассказала о социальных инициативах, принятых в 2023 году

Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева рассказала о законах, принятых по вопросам ведения комитета в 2023 году. «Каждый социальный закон значим, потому что он касается людей. Важно, что эти законы обеспечены финансово. При формировании бюджета края на 2024 год практически все наши поправки были учтены. Отмечу, что бюджет – социально ориентированный, расходы социального характера составляют 66%», – отметила Ирина Солнцева. Председатель комитета напомнила, что в начале 2023 года были приняты изменения в закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности. «Это был долгожданный закон. Раньше льготы по оплате ЖКХ для работников бюджетного сектора были положены тем, кто работает не менее 75% ставки. Сейчас при занятости в 50% и 25% льготы также предоставляются. Это работники культуры, здравоохранения, ветеринарные врачи, социальные работники. Они очень долго ждали этих изменений», – отметила депутат. Краевой парламент также принял изменения в законодательство о социальной поддержке, предусматривающие с 2024 года переход на единую цифровую платформу в социальной сфере. Для граждан это будет означать проактивное предоставление мер соцподдержки. По инициативе Губернатора депутаты утвердили изменения в закон «О статусе «дети войны» в Алтайском крае». Теперь выплаты «детям войны» носят ежегодный характер (ранее – только к юбилейным годовщинам победы в Великой Отечественной войне). «Региональные законы приняты уже в 43 субъектах, в 39 предусмотрены меры поддержки, в 32 – выплаты. Считаем, что статус «дети войны» должен стать федеральным. В связи с этим, готовим обращение на федеральный уровень, чтобы и статус, и льготы были едиными для всей страны», – рассказала Ирина Солнцева. В 2023 году был также принят закон, предусматривающий возможность для многодетных семей с пятью и более детьми вместо бесплатного земельного участка получить денежную выплату. На сегодня существует очередь на получение участков, и альтернатива этому нашла отклик у жителей края. Сейчас комитет прорабатывает вопрос о расширении льготной категории для семей с четырьмя детьми. Еще одна важная инициатива – изменения в региональный закон о материнском капитале, который выплачивается на третьего и последующих детей. Теперь средства капитала можно использовать на централизованное подключение систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. «Регулируем направления использования в соответствии с запросами людей. Ранее в законе уже было предусмотрено, что региональный семейный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, газоотведение, на образование детей, на реабилитацию детей-инвалидов и так далее. Также в 2023 году произошла индексация материнского капитала», – пояснила председатель комитета. По предложению комитета депутаты направили в Госдуму две законодательные инициативы – о возможности направлять средства федерального маткапитала на покупку жилья сразу после рождения ребенка и о повышении фиксированной выплаты к пенсии сельским труженикам проживающим в городе. В рамках парламентского контроля депутаты комитета рассмотрели 11 действующих законов. Вопрос о трудовой занятости несовершеннолетних впоследствии был вынесен на заседание совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований. Кроме того, в год педагога и наставника сразу два уважаемых наставника – экс-директор Мамонтовской средней общеобразовательной школы Александр Вастьянов и бывший ректор Алтайского государственного института культуры Анатолий Кондыков – стали почетными гражданами Алтайского края.