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Иркутский шаман назвал имя победителя президентских выборов в России

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Иркутский шаман назвал имя победителя президентских выборов в России

Шаман Фото: pixabay.com

По словам шамана, выборы выиграет действующий президент России, также он предсказал, каким будет 2024 год. Ожидается подведение итогов за прошедшие три года и беби-бум

Заместитель верховного шамана России из Ангарска Артур Цыбиков рассказал, каким будет 2024 год. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Mash.

По его словам, в первой половине года будет проходить подведение итогов предыдущих трех лет как для страны в целом, так и для каждого человека в отдельности.

Кроме того, он дал предсказание по итогам президентских выборов:

“У нас выборы, Владимир Владимирович однозначно будет президентом”.

Летом и осень, уверяет шаман, случится настоящий беби-бум. Эта тенденция сохранится последующие несколько лет и будет только прогрессировать.

“Заболеваний, эпидемий и локдаунов в России не предвидится. Все, что нужно, мы, шаманы, сделали. Будут обычные сезонные проблемы, но ничего страшного”, – сказал он.

Взято отсюда

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