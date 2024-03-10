Ирландцы не поддержали поправки в конституцию о роли женщины в семье

В частности, предлагалось убрать ссылки на центральную роль “жизни в доме” женщины

Бланк для голосования / Фото: pxhere.com

Ирландцы отклонили поправки в конституции о роли женщины в семьей. Об этом пишет издание Irish Times.

В рамках референдумов жителям страны предложили пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и продолжительные отношения вне брака.

В частности, предлагалось убрать ссылки на центральную роль “жизни в доме” женщины и ее домашних обязанностей при уходе за остальными членами семьи.

Вместо этого предлагалось признать важность членов семьи в целом, без учета их пола.

город Горняк



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