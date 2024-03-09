Исчезнувший из аптек Алтайского края «Зифлукорт» передадут Минздраву как гуманитарную помощь

Речь идёт о гормональном препарате, который назначают при дисфункции коры надпочечников.

Он отпускается по рецепту, и в регионе им должны обеспечиваться 43 пациента. Как сообщил алтайский Минздрав в ответ на запрос «Вестей», в этом году прошло 4 аукциона по закупке «Зифлукорта», но все они признаны несостоявшимися. На Тюменском фармзаводе, который производит это лекарство, объяснили случившееся проблемами с перерегистрацией цены. Производитель отпускал препарат за 73 с небольшим рубля, что, по словам его представителей, было нерентабельно. Завод решил поднять цену – до 390 рублей, но поскольку «Зифлукорт» входит в список жизненно важных препаратов, с этим не согласилась прокуратура. После её проверки Федеральная антимонопольная служба отменила пересмотр цены. Завод же при этом отказался отгружать препарат на прежних условиях. В итоге, Минздрав Алтайского края запросил поставки лекарства в количестве 1 тысячи 187 упаковок в виде гуманитарной помощи. Производитель пообещал завезти «Зифлукорт» 14-15 марта. И, как стало известно 7 марта, фармпредприятие в Тюмени все-таки решило вопрос с перерегистрацией цены, согласовав ее на уровне 353 рубля.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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