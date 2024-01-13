Ищешь работу мечты? Прочти, это интересно!

Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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АЛРОСА — крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, объединившая в себе весь производственный цикл – от поиска алмазных месторождений до создания и продажи ювелирных изделий с бриллиантами. Двери компании открыты для работников самых разных специальностей.

В разных городах на предприятиях АЛРОСА работают более 30 000 человек, 40% из которых – более 10 лет, а 11% – более 25 лет и имеют почетное звание «Ветеран АЛРОСА».

В рейтингах лучших работодателей РФ компания неизменно занимает «золотой» статус, а зарплата в АЛРОСА в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Индексация проводится регулярно – за последние полтора года зарплату сотрудникам повышали трижды.

О других преимуществах работы в АЛРОСА читайте в карточках.

Ознакомиться с вакансиями и откликнуться можно здесь: https://goo.su/g4RnuHu

АК “АЛРОСА” (ПАО)

ИНН 1433000147

Реклама: ИП Жигжитов С.В., ИНН: 800301600412. Еrid: 2VtzqxW4rEZ

Взято отсюда.

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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