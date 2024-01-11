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Исход матча между баскетболистами Барнаула и Иркута решился в самой концовке

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Алтайские баскетболисты владели преимуществом по ходу игры, но за три минуты до ее окончания позволили сопернику приблизиться на опасное расстояние

Баскетболисты “Барнаула” провели первый матч в 2024 году. Накануне, 10 января, алтайская команда сыграла на домашнем паркете против БК “Иркут” из Иркутска. После длительной новогодней паузы два претендента на плей-офф показали неплохой баскетбол, а победитель матча определился в самой концовке.

Уже по итогам первой четверти, которая у гостей явно не задалась, игроки “Барнаула” обеспечили себе задел в 10 очков. Стартовая десятиминутка завершилась со счетом 17:7 в пользу хозяев.

Взято отсюда

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