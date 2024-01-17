Покупатели крупных сетевых магазинов краевой столицы пока не заметили обещанного ранее снижения цен на яйца и мясо курицы

Жителей Барнаула продолжают возмущать резко взлетевшие цены на яйца и мясо курицы. Корреспонденты “Толка” убедились в том, что в крупных сетевых магазинах эти продукты дешевле не стали, а покупатели не скрывают свое негодование по этому поводу.

Дешевле ста рублей десятка яиц не найти

Посетив пять крупных торговых сетей, представленных в Барнауле, самые дешевые яйца мы нашли в “Магните”.

Взято отсюда