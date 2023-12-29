Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

Фото: amic.ru

Движением транспорта в Барнауле начнет управлять искусственный интеллект. Как информируют “Вести Алтай”, он будет сообщать навигаторам оптимальные маршруты, беря в учет пробки, а также контролировать график работы общественного транспорта и коммунальной техники.

Интеллектуальную систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”. Первый этап ее развертывания стартовал уже в прошлом году – на улице Попова и проспекте Ленина установили уличную сеть сбора данных за 50 млн рублей.

В 2023 году потратили еще 87 млн рублей – средства ушли на оснащение умными приборами еще 27 участков улиц. На втором этапе центр обработки данных начнет накапливать информацию и изучать движение в городе.

После ввода в работу в конце следующего года искусственный интеллект сможет самостоятельно управлять движением транспорта.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix