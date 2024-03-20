«Искусственная почка»: как процедура гемодиализа спасает жизнь пациентам

Почки очищают нашу кровь от шлаков и токсинов, выводят отработанные вещества из организма. Кроме этого, они участвуют в регулировании кислотно-основного, водного, электролитного и углеводного баланса. Нарушение в работе почек сразу отражается на состоянии человека. Вместе с тем нарушение работы других органов также сказывается на функции почек.

В отделение реанимации больницы скорой помощи поступают пациенты травматологического, хирургического, кардиологического и гинекологического профилей после операции или тяжелых травм, сопровождающихся массивной кровопотерей.

«И почки одни из первых реагируют на эти патологические состояния. Потому что это кровопотеря, дефицит жидкости, это ишемия ткани почек. Чаще всего мы имеем дело с вторичным повреждением почек. Таким пациентам мы используем заместительную почечную терапию – гемодиализ», – рассказывает Станислав Павлович

Гемодиализ — это внепочечное очищение кровотока, осуществляемое при острой и хронической почечной недостаточности. Диализ является одним из видов экстракорпорального очищением крови. Суть процедуры следующая: пациент подключается к аппарату «искусственная почка», его кровь проходит через специальные фильтры, потом разбавляется необходимыми растворами и уже очищенная от токсинов возвращается в организм пациента. Говоря простым языком гемодиализ – это полное замещение функции почек и аппаратное очищение крови.

Заместительная почечная терапия проводится не всегда по показаниям, связанным с почками. Есть целый ряд патологических состояний, которые требуют проведения гемодиализа.

«Заместительная почечная терапия проводится при гиперкалемии, когда есть риск жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Это отек легких на фоне хронической сердечной недостаточности, некомпенсируемая гипертермия центрального генеза при нейротравме, тяжелые нарушения метаболического статуса, сепсис. Проводя заместительную почечную терапию в этих случаях, мы не только выполняем детоксикацию организма, помогая почкам функционировать, но и профилактируем их возможное повреждение в дальнейшем», – продолжает реаниматолог.

Во многих случаях гемодиализ позволяет врачам «вытаскивать» пациентов из тяжелейших критических состояний и сохранять им жизнь. «Искусственная почка» много жизней спасла» – утверждает врач-реаниматолог. Но гемодиализ – это сложная инвазивная процедура, которую проводят только по строгим показаниям. Манипуляция может длиться от 4 часов до нескольких суток и требует не только врачебных навыков, но и недюжинного терпения от пациента. Поэтому врачи – анестезиологи-реаниматологи в большинстве случаев стараются консервативно вылечить почечное повреждение, используя диализ, как крайнее средство в лечении.

Станислав Бухарев советует внимательно относиться к здоровью почек. Для его сохранения необходимо, в первую очередь, отказаться от спиртных напитков, которые негативно влияют на работу всего организма и особенно почек, соблюдать диету с сокращением количества соли, жареных, соленых и маринованных продуктов, а также соблюдать питьевой режим. Здоровому человеку необходимо выпивать не менее 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть, человеку с весом 70 кг необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости.

Справка

В отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи функционирует 7 аппаратов искусственной почки, 3 из них находятся в кабинете гемодиализа, 4 аппарата – в реанимационных палатах и используются непосредственно у постели пациентов. Ежегодно в отделении реанимации проходит лечение около полутора тысяч человек, у половины из них наблюдаются те или иные почечные повреждения, у около 20% пациентов проводится процедура гемодиализа.

Взято отсюда.

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