«Искусственная почка»: как процедура гемодиализа спасает жизнь пациентов

Станислав Бухарев , врач – анестезиолог-реаниматолог Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи рассказал, как важно следить за здоровьем почек и какие есть технологии у врачей для восстановления работы этого важного органа

Почки очищают нашу кровь от шлаков и токсинов, выводят отработанные вещества из организма. Кроме этого, они участвуют в регулировании кислотно-основного, водного, электролитного и углеводного баланса. Нарушение в работе почек сразу отражается на состоянии человека. Вместе с тем нарушение работы других органов также сказывается на функции почек.

В отделение реанимации больницы скорой помощи поступают пациенты травматологического, хирургического, кардиологического и гинекологического профилей после операции или тяжелых травм, сопровождающихся массивной кровопотерей.

– И почки одни из первых реагируют на эти патологические состояния, – рассказывает Станислав Павлович, – Потому что это кровопотеря, дефицит жидкости, это ишемия ткани почек. Чаще всего мы имеем дело с вторичным повреждением почек. Таким пациентам мы используем заместительную почечную терапию – гемодиализ.

Гемодиализ — это внепочечное очищение кровотока, осуществляемое при острой и хронической почечной недостаточности. Диализ является одним из видов экстракорпорального очищением крови. Суть процедуры следующая: пациент подключается к аппарату «искусственная почка», его кровь проходит через специальные фильтры, потом разбавляется необходимыми растворами и уже очищенная от токсинов возвращается в организм пациента. Говоря простым языком гемодиализ – это полное замещение функции почек и аппаратное очищение крови.

Заместительная почечная терапия проводится не всегда по показаниям, связанным с почками. Есть целый ряд патологических состояний, которые требуют проведения гемодиализа.

– Заместительная почечная терапия проводится при гиперкалемии, когда есть риск жизнеугрожающих нарушений ритма сердца, – продолжает реаниматолог, – это отек легких на фоне хронической сердечной недостаточности, некомпенсируемая гипертермия центрального генеза при нейротравме, тяжелые нарушения метаболического статуса, сепсис. Проводя заместительную почечную терапию в этих случаях, мы не только выполняем детоксикацию организма, помогая почкам функционировать, но и профилактируем их возможное повреждение в дальнейшем.

Во многих случаях гемодиализ позволяет врачам «вытаскивать» пациентов из тяжелейших критических состояний и сохранять им жизнь.

«Искусственная почка» много жизней спасла» – утверждает врач-реаниматолог.

Но гемодиализ – это сложная инвазивная процедура, которую проводят только по строгим показаниям. Манипуляция может длиться от 4 часов до нескольких суток и требует не только врачебных навыков, но и недюжинного терпения от пациента. Поэтому врачи – анестезиологи-реаниматологи в большинстве случаев стараются консервативно вылечить почечное повреждение, используя диализ, как крайнее средство в лечении.

Станислав Бухарев советует внимательно относиться к здоровью почек. Для его сохранения необходимо, в первую очередь, отказаться от спиртных напитков, которые негативно сказываются на работе всего организма и особенно почек, соблюдать диету с сокращением количества соли, жареных, соленых и маринованных продуктов, а также соблюдать питьевой режим. Здоровому человеку необходимо выпивать не менее 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть, человеку с весом 70 кг необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости.

Для справки: В отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи функционирует 7 аппаратов искусственной почки, 3 из них находятся в кабинете гемодиализа, 4 аппарата – в реанимационных палатах и используются непосредственно у постели пациентов.

Ежегодно в отделении реанимации проходит лечение около полутора тысяч человек, у половины из них наблюдаются те или иные почечные повреждения, у около 20% пациентов проводится процедура гемодиализа.

Взято отсюда.

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