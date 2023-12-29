Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

Интеллектуальную транспортную систему столица края получила в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Первый этап в Барнауле стартовал в прошлом году. На улице Попова и проспекте Ленина смонтировали уличную сеть сбора данных. Вложения составили 50 миллионов рублей. В текущем году затратили 87 миллионов, на эти деньги оснастили умными приборами ещё 27 участков улиц. На втором этапе центр обработки данных будет накапливать информацию, изучая движение в городе. После ввода в работу в конце следующего года искусственный интеллект сможет самостоятельно управлять движением транспорта.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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