Максим Кузьминов Фото: Кадр видео с YouTube

Смерть Кузьминова якобы была вызвана серией ошибок, допущенных Испанией. Утверждается, что он дал о себе знать, когда готовился к приезду его матери в страну

Власти испании знали о присутствии в стране летчика-перебежчика Максима Кузьминова с первого дня. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на испанские СМИ.

По данным местного издания Mundo, смерть пилота была вызвана “серией ошибок” со стороны Испании. Также утверждается, что Кузьминов наделал много шума с деньгами, которые у него были.

Отмечается, что к летчику должна была приехать его 52-летняя мать Инна, которая сейчас находится на территории Украины. Кузьминова якобы вычислили из-за того, что он готовился к приезду матери в Испанию, передает MK.ru.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет ВКС и улетел на Украину. Находившиеся в вертолете сослуживцы не знали о планах пилота, оказали сопротивление и были убиты.

Кузьминова нашли 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом были документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. В полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда