Исполняя мечты. Как алтайские политики поздравляют детей с Новым годом

В жизни всегда есть место чуду, и не только новогоднему

Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае в декабре 2023 года проходит несколько традиционных новогодних акций, в том числе “Елка желаний” и “Желания под елкой”. Каждый год к ним присоединяются все больше взрослых, которые помогают осуществить мечты детей. Как и обычно, тон задают политические ВИПы – губернатор, члены правительства, депутаты различного уровня, главы муниципалитетов. “Атмосфера” собрала подборку новогодних подарков, сделанных алтайскими политиками.

Губернатор Виктор Томенко

“Вручил подарки детям из многодетной семьи Полковниковых – Тимуру, Макару и Алисе. Они написали письма для “Елки желаний”, и мы с членами правительства сняли их шары, чтобы исполнить желания ребят. Мальчишки получили игрушки, а Алиса – новое платье. Все остались довольны! После вручения подарков устроили чаепитие и с ребятами, и с их мамой Анастасией Викторовной, и даже самая младшая сестренка – трехмесячная Стефания – участвовала, как могла, в нашем теплом душевном разговоре. А потом – все вместе отправились на концерт в “Сибирь”. Там подвели итоги краевой эстафеты родительского подвига “Согрей теплом родительского сердца”, наградили победителей”, – рассказал глава региона.

Фото: t.me/tomenko_22

Председатель АКЗС Александр Романенко

Спикер краевого парламента снял с елки сразу шесть шаров с пожеланиями детей. Романенко рассказал, что на этот раз поздравит детей из Локтевского района.

“У троих ребятишек папы принимают участие в специальной военной операции, один ребенок – инвалид, один – сирота, еще у одной семьи сгорел дом, им нужно помочь. Подарим книги, конструкторы, развивающие игрушки”, – отметил председатель Заксобрания.

По просьбе спикера парламента глава администрации Локтевского района Галина Глазунова вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой передали долгожданные подарки детям.

Фото: akzs.ru

Вице-губернатор Виталий Снесарь

Зампредседателя правительства края исполнил желание юного барнаульца в рамках акции “Елка желаний”. 14-летний Илья из Барнаула попросил у Деда Мороза в подарок спальный мешок. В этом году Илья в составе спортивной команды с тренером уже был в одном из предгорных районов Алтая. Именно для таких путешествий ему нужен набор туристического инвентаря, в том числе спальный мешок с подголовником.

Мальчик написал о своей мечте на сайт “Елка желаний”, и она исполнилась. Виталий Снесарь сегодня, 27 декабря, вручил новогодний презент Илье. Сладкий подарок к чаю в виде пряничного домика получила и мама мальчика – Юлия Александровна.

Фото: t.me/altaigovernment

Вице-губернатор Денис Губин

“Рад, что тоже могу исполнить мечты двоих детишек. Они попросили к Новому году конструктор и вертолет на управлении. Один из мальчишек – Михаил – живет в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. Мише 8 лет, учится во втором классе, посещает кружок военно-технического моделирования. Папа Миши погиб, защищая Луганскую Республику. Постараюсь, чтобы Миша как можно быстрее получил свой подарок. Второй подарок – для Федора из Барнаула. Федя жизнерадостный и любознательный мальчишка, 9 лет. Уверен, что успею до Нового года порадовать Федора подарком”, – рассказал вице-губернатор.

Фото: страница Дениса Губина во “ВКонтакте”

Максим Банных, депутат АКЗС

“Предновогодние дни – время волшебства и добрых дел. Передал сладкие подарки воспитанникам Алейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних “Дружба”. Каждому ребенку нужна поддержка и забота. И в эти предновогодние дни открывается настоящая магия праздника – возможность подарить любовь и радость тем, кто в этом особенно нуждается. Пусть этот Новый год будет наполнен чудесами, добротой, светом и надеждой для каждого маленького сердца. Вместе мы можем сделать этот мир ярче и теплее для всех”, – рассказал Максим Банных.

Фото: пресс-служба

Вячеслав Франк, глава Барнаула

Подарок к Новому году от главы Барнаула получит 16-летняя жительница краевой столицы Алина Гаммершмидт. Шарик с ее именем снял с “Елки желаний” мэр Вячеслав Франк. В подарок Алина попросила серию книг о Гарри Поттере.

Фото: t.me/barnaul_org

Виктор Щигрев, глава Бийска

“Вместе с депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания и думы Бийска поучаствовал в акции “Елка желаний”. Всего в данной акции участвует около 40 малообеспеченных семей нашего города. Вместе со всеми участниками снял шарик с желанием ребенка и исполнил заветную мечту еще одного маленького бийчанина! До Нового года осталось совсем немного времени. Желаю всем горожанам – и взрослым, и детям, чтобы ваши желания также реализовались!” – написал глава Бийска.

Фото: t.me/shchigrev_bsk

Горняк22



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