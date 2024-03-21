“Исправили даже диагноз”: мама умершей новосибирской девочки раскрыла экспертизу

Следствию предстоит разобраться в новых подробностях экспертизы

Дело о смерти 12-летней Ангелины Вахненко в одной из больниц под Новосибирском получило новый поворот, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, школьнице резко стало плохо, у нее поднялась температура до 39 градусов, сильно болела голова. На скорой Ангелину увезли в больницу. Там врач, со слов мамы девочки, решила, что у ребенка ОРВИ. Но спустя несколько часов школьница впала в кому, а через 12 дней умерла. Позже эксперты скажут, что у ребенка был серозный менингит.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”. В карточке погибшей и мама девочки, и следователи заметили исправления, поэтому было принято решение отправить документы на экспертизу.

Результаты экспертизы шокировали семью ребенка.

“Начнем с того, что там даже время поступления исправлено: сначала указали 20:15, а потом поправили на 16:20, – рассказала КП-Новосибирск Вера, мама девочки. – Диагноз тоже изменили: первоначально было написано “серозный менингит”, а потом замазали корректором и написали “гнойный”. Разница между диагнозами в том, что при серозном менингите ребенка можно было спасти.

Меняли данные и о температуре девочки. Корректировали и результаты исследований: где-то их закрашивали корректором, где-то – дописывали позже.

По словам мамы девочки, по делу проведут дополнительную экспертизу:

“Теперь будут учитываться изначальные данные. И также дана оценка того, насколько они были критичны для постановки верного диагноза моей дочке”, – говорит мама девочки.

Вскрылась и еще одна деталь.

“Один из медиков рассказал моим родным, что моя дочь перед смертью пришла в себя, еще час находилась в сознании и могла говорить. А меня убеждали, что мозг моей дочери к тому моменту был мертв”, – отмечает женщина.

Так ли это, предстоит разобраться следствию.

погода на 14 дней , погода по часам ,

Взято отсюда