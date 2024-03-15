Испуганного кота сняли с дерева сотрудники МЧС в Алтайском крае

Добрая история произошла в Усть-Калманке.

Источник фото: МЧС России по Алтайскому краю

Котик Томас вышел погулять, увидел собак и от страха забрался на 16-метровую ель. Спуститься уже не смог.

Хозяйка с надеждой ждала питомца, но даже через три дня Томас не спустился. Тогда женщина решила обратиться к сотрудникам МЧС России по Алтайскому краю . Кота решено было спасать с помощью трехколенной лестницы.

Увидев помощь, Томас сам полез на руки спасателю. Голодного кота спустили с дерева и передали хозяйке.

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости алтая и барнаула ,