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Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

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Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

Крещенское купание в Барнауле Фото: Олег Укладов

Больше трех тысяч человек в Барнауле искупались в прорубях на Оби и на озере Пионерском. В морозных крещенских купаниях поучаствовала и корреспондент “Толка”

К празднику Крещения Господня в Барнауле, на Речном вокзале у Оби, построили купель для купания, снежную часовню, вырубили прорубь в форме креста, чтобы верующие могли набрать оттуда воду, и поставили ледяной крест. Обустроили мостки и раздевалки, чтобы переодеться и согреться. Корреспондент “Толка” на себе оценила “крещенскую” инфраструктуру на Оби и попробовала, теплая ли вода в проруби.

Не растерять присутствие духа до

В 2024 году истинные сибирские крещенские морозы Барнаул обошли. По данным синоптиков, днем было около -11…-16 градусов и без осадков.

Взято отсюда

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