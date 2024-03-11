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Исследование: около 63% опрошенных россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

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Исследование: около 63% опрошенных россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

В поддержку единого государственного экзамена высказались 17% респондентов

Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что экзамен следует отменить, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. 

Согласно исследованию, в поддержку единого государственного экзамена высказались 17% респондентов. 

Больше всего противников ЕГЭ оказалось среди респондентов старше 45 лет – 73%. Положительно об экзамене чаще отзывались опрошенные россияне моложе 34 лет (23%). Среди родителей 10- и 11-классников 78% пожелали отмены ЕГЭ.

Что касается учителей, то среди них положительное отношение к ЕГЭ встречается чаще – у 34% опрошенных.

Опрос проводился с 27 февраля по 6 марта во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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Взято отсюда

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