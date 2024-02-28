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Исследование: популярность онлайн-чтения у россиян выросла за год на 50%

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Исследование: популярность онлайн-чтения у россиян выросла за год на 50%

Смартфон Фото: pixabay.com

Россияне стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек. Данные аналитики говорят о том, что трафик таких приложений вырос на 50% за прошлый год

На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 года после покупки “Яндексом”. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался “Литрес”, его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. На второе место вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента.

Замыкает первую тройку приложение MyBook, за год потребление трафика в нем увеличилось на 10%. При этом по числу активных пользователей MyBook занимает вторую строчку, обгоняя Bookmate и уступая лишь “Литрес”.

В целом же трафик всех книжных сервисов вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей приросло незначительно – на 1%. Из рейтинга выбыл шведский Storytel, ранее занимавший в стране третье место по размеру аудитории. Однако после того как компания покинула российский рынок, пользователи данного сервиса перераспределились между российскими электронными библиотеками.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) – это абоненты 26–35 лет. Более взрослые россияне, 36–45 лет, также активно пользуются такими приложениями – они составляют 29% от всей аудитории. Чаще читать в режиме онлайн стало и старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. В полтора раза (+48%) вырос интерес к онлайн-чтению и у зумеров – абонентов 14–20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории сервисов онлайн-библиотек. При этом мужская аудитория активнее женской в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах – “Патефон” и Storytel, а женщины тратят больше трафика в MyBook и Litres. Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске – на жителей этих регионов приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя.

Взято отсюда

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