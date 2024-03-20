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Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

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Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Чай Фото: unsplash.com

Специалист рассказал, что этот вид чая содержит полезные компоненты – полифенолы теазинензины, а также может служить для профилактики диабета

Китайский улун – это наиболее полезный вид чайных напитков, заявил исследователь чая Тим Бонд, сообщает “Вечерняя Москва”.

По его словам, китайский улун помог стабилизировать уровень сахара у 20 человек с диабетом, что говорит о его роли в профилактике диабета и сосудисто-сердечных заболеваний.

Эксперт также отметил, что такой чай полезен для спортсменов: он в несколько раз эффективнее восстанавливает мышцы и обмен веществ, чем зеленый чай.

Полезные свойства улун исследователь связывает с уникальным способом его приготовления. Листья изготавливают с неполным тепловым обращением, что сохраняет в них больше антиоксидантов.

Ранее ученые рассказали, что три чашки чая в день замедляют старение. По их мнению, омолаживающего эффекта можно добиться при умеренном, но регулярном употреблении напитка.

Взято отсюда

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