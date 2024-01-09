Дом, в котором погиб младенец Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В селе говорят, что мать призналась: мальчик скончался еще до праздников, но она якобы не хотела портить никому настроение и о трагедии не рассказывала

Мальчик, которого нашли мертвым в алтайском селе Подгорном, мог скончаться еще до новогодних праздников, сообщил Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

По официальной версии, 21-летняя мать бросила двоих своих детей в неотапливаемом доме перед праздниками и уехала отмечать Новый год в другое село. Четырехмесячный мальчик замерз насмерть, его двухлетний брат находится в больнице. Детей обнаружил вечером 3 января их дядя (брат отца). В доме на тот момент было -7 градусов.

Однако появилась и другая версия событий, но официально это не подтверждалось.

“Мать нашли в Усть-Ише. Она рассказала, что младенец умер по неизвестной причине еще за несколько дней до праздников. Она дескать не хотела портить родным праздник и не стала сообщать о трагедии. Подумать о том, что делать, она собиралась уже после Нового года”, – пишет источник.

Дом в селе Подгорное, где нашли детей Фото: СУ СКР по РА

Пока девушку подозревают в причинении смерти по неосторожности. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Точную причину гибели ребенка установит экспертиза.

Также от знакомых с ситуацией известно, что отец детей судим, отбывал наказание в колонии и недавно якобы отправился на спецоперацию, хотя некоторые местные жители утверждают, что он до сих пор за решеткой.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели ребенка.

Взято отсюда