Выборы президента 2024 Фото: Олег Укладов

Более полутора тысяч избирательных участков на всей территории Алтайского края будут работать 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00

15 марта в Алтайском крае проходит первый день выборов президента России. По состоянию на 1 января, на территории Алтайского края зарегистрировано около 1,8 млн избирателей. О том, как устроено голосование в 2024 году, “Толку” рассказала председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

“Мобильный избиратель”

Сегодня в регионе в режиме дежурства и взаимодействия с представителями СМИ работают 75 территориальных избирательных комиссий в каждом городе и районе. В течение всех трех дней голосования избирателей будут принимать основные площадки, их 1684.

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