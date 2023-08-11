Историческое событие. Ракета «Союз» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с Восточного.

Станция совершит мягкую посадку на Южный полюс Луны 21 августа. По словам главы “Роскосмоса” Юрия Борисова, запуск «Луны-25» стал новой страницей в освоении естественного спутника Земли.

Он также предположил, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса. Следующую станцию – «Луну-26» – запустят в 2027 году, «Луну-27» – в 2028-м, а «Луну-28» – после 2030-го.

видео: Роскосмос

Ракета «Союз» успешно вывела космическую станцию “Луна-25” на траекторию перелета к спутнику Земли утром 11 августа.

“Союз” стартовал с космодрома Восточный, Амурская область. Лунная станция уже отделилась от разгонного блока и направляется прямиком к цели.

На борту аппарата находится примерно 31 кг научного оборудования, поскольку главная задача миссии – изучение экзосферы, тонкого газового слоя, который окутывает Луну, а также ресурсов воды небесного тела.

Место приземления аппарата – Южный полюс, где довольно сложный рельеф. До этого там не приземлялась ни одна станция в истории. “Луна-25” сядет ближе к северу от кратера Богуславский.

“Луна-25” стала первым в истории современной России лунным аппаратом. Последний раз на спутник Земли отправляли “Луну-24” в 1976 году – тогда станция доставила 170 гр лунного грунта.

Выйти на окололунную орбиту “Луна-25” должна 16 августа, а приземлиться – 21 числа.