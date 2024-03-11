Историческую победу одержали саблисты из Алтайского края

Такого высокого результата спортсмены достигли впервые в XXI веке.

Источник фото: Алтайский спорт

Мужская сборная Алтайского края завоевала золото на чемпионате Сибирского федерального округа по фехтованию на саблях. Выиграть состязание саблистам из нашего региона удалось впервые с начала XXI века, сообщает «Алтайский спорт» .

Финальный поединок алтайские спортсмены завершили со счетом 32:45. В команду чемпионов вошли Данил Бубенчиков и Дмитрий Постоев из Алтайского училища олимпийского резерва, а также Кирилл Шаповалов и Руслан Полежаев из Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

В командном турнире женщин алтайские саблистки (Карина Чехет, Арина Захаренко, Юля Жданова, Алиса Хижняк) остановились в шаге от пьедестала, а в личных турнирах нашим спортсменам подняться на пьедестал не удалось.

Взято отсюда.

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