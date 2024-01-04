Истории побед: как реабилитация помогает пациентам вернуться к привычной жизни

Сегодня медицинская реабилитация – это не просто назначение каких-либо упражнений после перенесенного заболевания или травмы, а именно комплекс мероприятий, который включает участие врачей разных специализаций. Реабилитация имеет единственную цель – исходя из уже имеющихся последствий и проведенного лечения, по возможности максимально восстановить утраченные функции у пациента.

В КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» особое внимание уделяют не только своевременной терапии, но и восстановлению здоровья после перенесенных заболеваний. Вот несколько реальных историй пациентов, которые проходят или уже прошли путь от реабилитации до полноценного восстановления качества жизни.

История первая: после ОРВИ

Одно из любимых хобби Натальи Ермаковой – плавание. Еще несколько месяцев назад большую часть свободного времени девушка проводила в бассейне. Однако сегодня занятия на паузе, причиной тому стал диагноз – бронхиальная астма. Заболевание проявилось на фоне перенесенной ОРВИ. Девушка обратилась в поликлинику по месту жительства, и уже через месяц ее пригласили пройти медицинскую реабилитацию. Сейчас Наталья ходит на процедуры физиотерапии, занимается лечебной физкультурой и посещает сеансы массажа. Курсы реабилитации изо дня в день помогают ей восстановить нарушенные функции организма, адаптироваться к новым условиям жизни и наконец-то вернуться к долгожданным занятиям спортом.

История вторая: после перелома

К слову, успех медицинской реабилитации и профилактики заболеваний зависит не только от врачей. Еще один немаловажный критерий – ответственность и личная мотивация пациента к полноценной жизни, в особенности в пожилом возрасте. В свои 75 лет Лилия Сергеевна чувствует себя вполне бодро, с большой охотой вкладывает душу и силы в дачные и домашние дела. Но недавнее неудачное падение, следствием которого стали травмы ноги, плечевого и локтевого суставов, выбило женщину из колеи. Почти месяц Лилия Сергеевна провела в гипсе; о том, чтобы поднять вверх травмированную руку, можно было только мечтать. В надежде вернуть былую активность и вновь полноценно ощущать жизнь, женщина приняла решение пройти медицинскую реабилитацию, о чем позже не пожалела.

– Для восстановления после травмы мне назначили массаж, физиотерапию и лечебную физкультуру. Честно признаться, я не ожидала, что уже спустя несколько занятий и процедур я смогу вновь поднять руку! Теперь я, как и раньше, могу помыть посуду, что-то приготовить и полноценно заниматься домашними делами, – отмечает пациентка.

История третья: после неврологического заболевания

Кстати, в городской поликлинике № 3 медицинская реабилитация проводится не только амбулаторно, но и в условиях дневного стационара. Пациенты могут получать комплексное лечение и при этом не теряют возможность вести нормальный привычный образ жизни.

– Сначала боль и чувство онемения в ногах, нарушение координации движений, а потом и невозможность пройти больше двух километров в день, – так вспоминает Руслан Никитин тревожные «звоночки» той болезни, с которой ему пришлось столкнуться лицом к лицу.

Затягивать с выявлением причин недуга мужчина не стал и сразу обратился в поликлинику, где врач-невролог диагностировал заболевание периферической нервной системы. Здесь Руслану предложили пройти медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара, и он охотно согласился. Чтобы устранить причину и восстановить ослабевшие функции организма, мужчине назначили лечение препаратами и витаминами внутривенно. К слову, двухнедельный курс так называемых «капельниц и уколов» буквально поставил его на ноги. Боли утихли, появилось желание больше гулять на свежем воздухе, а еще заниматься любимым хобби – изучать IT-технологии.

– К нам может прийти человек после травмы, перелома, болезни периферической нервной системы, постковидной астении, а также перенесенных хронических заболеваний дыхательной системы. С пациентами работают врач ЛФК, физической и реабилитационной медицины, физиотерапевт и медицинский психолог. Специалисты оценивают возможности пациента и составляют индивидуальный план лечения, затем дают рекомендации по дальнейшему восстановлению, – отмечает заведующая отделением медицинской реабилитации, врач-психотерапевт КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» Ольга Величко.

Кстати, пройти медицинскую реабилитацию после обострения хронических заболеваний и перенесенных травм может каждый, причем бесплатно – по полису ОМС. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства. Всего за этот год в поликлинике этой услугой воспользовались 1020 граждан.

Взято отсюда.

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