В Алтайском краеведческом музее проходит выставка авторских кукол “Ульгер: сказки и грезы”. Все экспонаты создают члены семьи Намдаковых. Куклы раскрывают мифическую историю бурятрского народа

Выставка авторских кукол знаменитой бурятской семьи Даши Намдаковых – “Ульгер: сказки и грезы” с аншлагом проходит в краеведческом музее. Эти куклы, изяществом своего исполнения, покорили весь мир. Их с удовольствием приобретают многие частные коллекционеры, которые ради организации экспозиции одолжили на время свои статуэтки. Для нашего края выставка стала настоящим подарком – уникальные куклы привезли в Барнаул в год 200-летия краеведческого музея.

Красавицы в лучших своих нарядах, вооруженные кто луком и стрелами, кто веером или музыкальным инструментом, верхом на конях, львах и единорогах. Каждая манит и притягивает к себе своей историей.

“Я полистала книгу об авторских куклах и поняла, что это такое и на каком уровне развито это искусство. Тогда идею эту подхватил Даши, мой брат, и предложил: “а давайте сделаем мастерскую, семейную мастерскую, и будем работать и делать вот эти работы, куклы”, – рассказала одна из мастериц Доржима Намдакова.

Взято отсюда