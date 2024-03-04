реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

История о любви, мечтах и надежде

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

История о любви, мечтах и надежде

2 марта в стенах Алтайского филиала Президентской академии состоялась премьера спектакля «Восточная трибуна» по пьесе Александра Галина. Её представили зрителям участники театра-студии «SENSUM».

Восточная трибуна – история о любви, несбывшихся мечтах и рухнувших надеждах, которая пробуждает ностальгические чувства. Мужчина из Москвы, которому надоела жизнь в столице, возвращается в свою родную провинцию и встречается с друзьями и любовью детства.

Мы репетировали этот спектакль очень долго, почти целый год. Я очень рад, что мы наконец-то показали этот спектакль для зрителей.

Павел Филипов Студент 2 курса юридического факультета

Огромное спасибо актерам театра-студии «SENSUM». Спектакль вызвал чувство ностальгии и слёзы. Ждем новых работ!

Ермилов Павел Зритель

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , банкфакс алтай новости ,

горняк22 телеграм
В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

Строятся и ремонтируются медучреждения, закупается современное оборудование. Проектируется новое здание…

Узнать больше
В 2023 году работы по благоустройству велись в трех барнаульских парках

В 2023 году работы по благоустройству велись в трех барнаульских парках

В минувшем году велись работы в парках «Изумрудный» и «Юбилейный».…

Узнать больше
Крупнейшая международная выставка, посвященная получению образования в России и Китае, пройдет в Алтайском институте культуры

Крупнейшая международная выставка, посвященная получению образования в России и Китае, пройдет в Алтайском институте культуры

К рупнейшая международная выставка, посвященная получению образования в России и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp