История о любви, мечтах и надежде

2 марта в стенах Алтайского филиала Президентской академии состоялась премьера спектакля «Восточная трибуна» по пьесе Александра Галина. Её представили зрителям участники театра-студии «SENSUM».
Восточная трибуна – история о любви, несбывшихся мечтах и рухнувших надеждах, которая пробуждает ностальгические чувства. Мужчина из Москвы, которому надоела жизнь в столице, возвращается в свою родную провинцию и встречается с друзьями и любовью детства.
Мы репетировали этот спектакль очень долго, почти целый год. Я очень рад, что мы наконец-то показали этот спектакль для зрителей.
Павел Филипов Студент 2 курса юридического факультета
Огромное спасибо актерам театра-студии «SENSUM». Спектакль вызвал чувство ностальгии и слёзы. Ждем новых работ!
Ермилов Павел Зритель
Взято отсюда.
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