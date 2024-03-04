История о любви, мечтах и надежде

2 марта в стенах Алтайского филиала Президентской академии состоялась премьера спектакля «Восточная трибуна» по пьесе Александра Галина. Её представили зрителям участники театра-студии «SENSUM».

Восточная трибуна – история о любви, несбывшихся мечтах и рухнувших надеждах, которая пробуждает ностальгические чувства. Мужчина из Москвы, которому надоела жизнь в столице, возвращается в свою родную провинцию и встречается с друзьями и любовью детства.

Мы репетировали этот спектакль очень долго, почти целый год. Я очень рад, что мы наконец-то показали этот спектакль для зрителей.

Павел Филипов Студент 2 курса юридического факультета

Огромное спасибо актерам театра-студии «SENSUM». Спектакль вызвал чувство ностальгии и слёзы. Ждем новых работ!

Ермилов Павел Зритель

Взято отсюда.

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