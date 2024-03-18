История о том, как две уроженки Барнаула пытаются найти родную мать

Сложно найти человека, потерявшегося 35 лет назад, особенно если он не хочет, чтобы его нашли. Сестры-близнецы из Германии, уроженки Барнаула Надежда и Любовь Дашковы (эта фамилия значится в их метриках) ищут свою биологическую маму, которая родила и оставила их в краевой детской клинической больнице в апреле 1989 года.

Куда исчезла «кукушка»?

О том, что своим маме и папе они не кровные, близняшки узнали, когда нашли в родительском доме свидетельства об удочерении. А сведений там оказалось немного, ясно только, что 16-летняя Тамара Ивановна Дашкова родила девочек 28 марта 1989 года в Барнауле, а 6 апреля оставила их в больнице и ушла в неизвестном направлении. Местом жительства юной «кукушки» указано село Подстепное Ребрихинского района.

Летом того же года малышек отправили в дом ребенка, ненадолго, правда. Вскоре, девочкам еще и года не исполнилось, нашлись для них приемные родители, Людмила и Александр. А когда близняшкам было по 13 лет, семья переехала в Германию.

Этих людей Надежда и Любовь всю жизнь называют мамой и папой, рассказывают о прекрасном детстве с ними, в котором были красивая одежда, верные друзья, вкусные конфеты, классные игрушки и море родительской любви. 28 марта сестрам исполняется 35. Жизнь удалась у обеих – есть дети, семьи, дома, хорошая работа, достаток. Счастливы, словом.

Но – так бывает в жизни! – нужно, очень нужно отыскать женщину, что бросила их. Тоже маму, только биологическую, связанную с ними лишь фактом рождения. Душа просит.

– Надежда, а если Тамара Ивановна найдется, то…что?

– Обиды у нас с сестрой на нее нет. Только вопрос. Почему она нас оставила? Хочется понять, что такое страшное должно произойти, из-за чего мать может отказаться от своих малышей. Правда, Люба не разделяет моего оптимизма, и даже если по­иски женщины, которой сегодня уже за пятьдесят, окажутся удачными, не намерена поддерживать с ней никаких отношений. Мы с сестрой готовы узнать любую историю, пусть самую плохую и неправильную. В любом случае, не осуждаем ее, потому что не вправе. Ведь мы никогда не чувствовали себя брошенными, у нас прекрасные любящие родители, сколько себя помним, они всегда были рядом. Но пусть наша биологическая мать посмот­рит, увидит, какие у нее могли быть дочери.

И бабушки не помнят

История двух сестер уже прозвучала в программе «Жди меня», к поиску подключились волонтеры общественной международной поисковой организации «Единство», СМИ.

Сегодня уже доподлинно известно, что адрес в документах роженицы вымышленный. Сюжет этот, словно из мексиканского сериала, наделал много шума в самом Подстепном. Но, по словам главы сельсовета Светланы Самусенко, ни одной зацепки так и не нашлось:

– Мы поднимали домовые книги, опрашивали старожилов – увы, нет и никогда не было в селе Дашковых. Мы ведь и дальше пошли, ну мало ли… Если Тамара Дашкова родила в шестнадцать, то на момент наступления беременности ей должно было быть всего пятнадцать… В деревне, где слухами земля полнится, такая история не осталась бы незамеченной. Однако не помнят ничего подобного даже бабушки.

При минимуме сведений мы можем только предполагать. Наиболее вероятен и по-житейски весьма распространен и тогда, и сейчас, примерно такой сценарий: сельская девочка, уехав учиться в город, забеременела и постаралась сделать так, чтобы в родной деревне не узнали о том ни мама с папой, ни сват, ни брат, ни соседская курица. Почему? Боялась открыться семье, ведь сама по сути еще ребенком была. За той, что «принесла в подоле», в деревнях всегда тянулась худая слава. Отсюда – вымышленный адрес, а возможно, и имя у женщины другое.

Надежда тоже склоняется к этой версии:

– Вполне вероятно. В шестнадцать-семнадцать лет сельские ребятишки как раз разъезжаются на учебу. Возраст взросления, возраст первой любви, и не у всех она удачная. Если это так, то, возможно, даже те обрывочные данные, что у нас есть о нашей биологической маме, она же сама и придумала.

А теперь представим, что все благополучно сложилось у Тамары Ивановны. Отказавшись от близняшек, она впоследствии вышла замуж, сменила фамилию и родила законных детей. Захочет ли тогда женщина увидеть первых своих, «ошибочных» дочек? Можно ли вообще надеяться в этой истории на счастливое продолжение?

Собеседница веры не теряет. Держит связь с редакцией программы «Жди меня» (смотрит ее в Германии на русском ТВ), с волонтерами-поисковиками, в соцсетях. Обращается к людям старше восемнадцати, если от них тянется хотя бы зыбкая ниточка к нужной Тамаре Дашковой (имя это не самое редкое). Однажды даже подумала, что, может быть, надо искать человека постарше, увидев на поисковом сайте «Лиза Алерт» информацию о пропавшей в июне 2020 года женщине с совпадением в имени, но с расхождением в отчестве – Николаевна. По возрасту получалось, в 1989 году эта дама уже совсем взрослой была. Но в который раз Надежда услышала в ответ: «Нет, наша семья не имеет отношения к этой истории».

В принципе, помочь в поисках могут ЗАГС и органы опеки, именно там хранится достоверная информация о потерявшихся родных. Но копии документов можно получить в случае с сестрами лишь с письменного согласия удочеривших их приемных родителей. А они, как и Любовь, не хотят, чтобы поиски продолжались. На защите их интересов – Семейный кодекс РФ и закон об актах гражданского состояния.

Надежда же не теряет надежды, простите за тавтологию, и продолжает верить в то, что найдет женщину, которая отказалась быть ее мамой.

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Взято отсюда.

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