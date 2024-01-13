История о том, как пчеловод из Алтайского края отправился в зону СВО

На живописном берегу реки Шубинка, в Алтайском крае, лежит маленькое село Луговское. Тихий и мирный уголок в самом сердце Сибири. Здесь живут хорошие, добрые люди. Удивительной красоты природа, полноводные реки и плодородная земля, соседствуют с суровыми условиями тайги и непроходимых лесов. Житница России, Сибирь, во все времена славилась своими мужчинами. Многие из участвующих в проведении специальной военной операции, подразделения и соединения сформированы в Сибири.

Стратеги киевского режима, и даже их заокеанские кураторы и инструкторы, отмечают особую боеспособность и слаженность сибирских полков и дивизий. Противника поражает морозоустойчивость сибиряков, а западных военных экспертов поражает смекалка, острый ум и способность использовать на поле боя любое тактическое преимущество над противником. Это неслучайно. Сибиряки всегда выделялись своим упорством, крепкими нервами, храбростью, умением полностью погрузиться в опасную ситуацию. Пчеловод Виктор из села Луговское, по зову Родины оставивший Отчий дом, как и многие другие Сибиряки, встретил Новый 2024 год в зоне проведения Специальной Военной Операции. Крепкий сибирский мужик,, взявший себе позывной «Пчела», сегодня, – военнослужащий отдельной добровольческой штурмовой бригады «Ветераны».

Виктор родился и вырос в зональном районе Алтайского края. Окончив среднюю школу, он, как и другие парни своего села, прошел срочную службу в рядах Вооруженных Сил России. Дома, Виктора ждет большая семья, родители пенсионеры, супруга Юлия и две дочки, Полина и Ариша.

«Я давно принял для себя решение поехать в зону проведения спецоперации. Только всё никак не получалось обсудить это с родными. Когда прошли на освобожденных территориях референдумы, тогда понял что пора. Ну а с началом мобилизации, сам пришел в военкомат за повесткой. Расставаться с семьей было тяжело. Мои не сразу отнеслись к такому решению с пониманием. Но в конце концов приняли его. Вот. Сначала на сборный пункт с вещами, оттуда в учебку», рассказывает Виктор.

«Учебка у нас была в Омске. Проходили там профессиональную переподготовку, там же попал в отдельный минометный взвод. Осваивали мы профессию артиллеристов. Учились обращаться с минометами. Артиллерийскими орудиями. После Омска нас перебросили в Керчь, потом на боевое слаживание на полигоны музыкантов. А уже оттуда в бригаду «Ветераны». В «Ветеранах» встретили тепло. Условия на уровне. К личному составу отношение у командиров человеческое. Здесь всегда уверен, что в случае чего тебе всегда подставят плечо. Нерешаемых проблем нет. Друг за друга стоим. Всё что нужно у нас в наличии. В «Ветеранах» служат и кадровые военные, и мобилизованные, и добровольцы, и даже те. Кто принял решение искупить свою вину за проступки перед обществом. Отношения в коллективе очень хорошие. В самой бригаде меня вместе с другими товарищами, с кем по мобилизации призвался, направили в смешанную артиллерийскую группу. Сибиряков полно. Хакасия, Алтай, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ… Работаем слажено, своих не бросаем», – продолжает военнослужащий.

«Сначала был водителем на урале, потом на пикапе, подвозил боекомплект на пункты боепитания в районе выполнения боевой задачи, личный состав, продовольствие. Сейчас служу уже в качестве начштаба артдивизиона» – продолжая разговор, Виктор, закончив с боевым распоряжением, передал его ожидавшему бойцу.

«Пчела Коту, Пчела Коту» – прошипела входящей передачей радиостанция на столе.

«Пчела на приеме», – ответил Виктор, кивком дав понять, что интервью нужно поставить на паузу.

«Коробочка на выезд, бэка, Старый, как принял?» – сквозь треск статистических помех послышался голос боевого товарища.

«Понял тебя Кот. Связь», – Пчела, сделав соответствующую отметку в одном из лежавших на столе журналов, откинулся на спинку своего стула.

«Такие дела, как видишь работа у нас кипит круглосуточно, учится приходилось на ходу. Работа ответственная, по сути, сейчас приходится мне отвечать за логистику, подвоз боекомплекта на позиции, ротацию личного состава, организационно-хозяйственную работу в дивизионе, документы все, донесения, замыслы, учет боевого численного состава нашего подразделения, обо всем и не расскажешь так сразу», – улыбнулся Пчела.

«С родными связь поддерживаю. Когда возможность есть общаемся. Старшая дочурка, Аришка, уже в школе учится, старается умничка, маме помогает по хозяйству. Младшая тоже скоро в школу пойдет. Они у меня умочки. Молодцы девчонки. Супруге тяжело конечно одной сейчас. Всё хозяйство на ней. Но она меня поддерживает и понимает. Очень здорово, когда знаешь что дома тебя ждут, что в тебя верят, что поддерживают. Это важно», – Виктор, достав телефон, показал одну из семейных фотографий.

«Землякам хочу сказать, самое главное – спасибо за то что вы в нас верите и поддерживаете. Мужикам, кто еще не здесь, не надо боятся, чем быстрее все навалимся, тем быстрее принудим Киев к миру. Есть масса способов себя проявить. У нас в бригаде и своя беспилотная авиация есть, и бронегруппа, и артиллерия, и службы тыла. А если найдутся земляки которые с компьютерами дружат и готовы сюда приехать цены вам не будет. В службу радиоэлектронной борьбы пойдете. Приходите к нам служить. Работа найдется для всех. Любой будет нужен и полезен. Любой может себя здесь проявить и стать командиром. Самое главное, цените что у вас есть. В России реально жить хорошо, жаль не все это понимают дома. Ладно, извини дружище, нужно работать, мне еще надо орудие отправить на позиции. Будь здоров, до скорого», – пожав на прощание руку, Виктор, возвращаясь к своим делам, дал понять что беседа окончена.

Поправив бронежилет, Виктор вернулся на свое рабочее место на пункте управления артдивизиона. Крепкий мужик, пчеловод, сибиряк несет службу в зоне проведения Специальной операции ради своих дочек, своих родных и близких, ради своей бескрайней страны и ради своей малой родины, тихого и уютного уголка на берегу реки Шубинка среди сибирских лесов.

Как сказал Виктор, на фронте лишних вещей не бывает, любая помощь важна и нужна. Наша страна ведет борьбу за чистое и мирное небо, за историческую справедливость. Сегодня нельзя быть равнодушными и нельзя оставаться в стороне. Наш общий долг, всеми силами помогать нашим ребятам на фронте. Сейчас на зимний период, ребятам-сибирякам в зоне проведения спецоперации нужны транспортные средства повышенной проходимости, тепловизоры, ночные прицелы, квадрокоптеры, маскировочные сети и окопные свечи. Оказать посильную помощь отдельной штурмовой бригаде «Ветераны», можно обратившись в краевое отделение Общероссийского Народного Фронта.

Автор: Химера

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Взято отсюда.

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