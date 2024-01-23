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Историк рассказала, какая вода считается крещенской и сколько она не портится

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Историк рассказала, какая вода считается крещенской и сколько она не портится

Крещение Господне Фото: "Толк"

Православные христиане 19 января отпраздновали Крещение Господне . Священнослужители совершили обряд водосвятия, а верующие набирали святую воду и окунались в прорубь

Крещенской является вода, которую освятили в Крещенский сочельник и в сам праздник на великом водосвятии, заявила научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА имени Миклухо-Маклая РАН и преподаватель университета “Синергия” Танзила Чабиева, сообщает RuNews24.ru.

“Зачастую крещенскую воду называют еще и богоявленской, что в целом правильно, поскольку и та и другая вода освящается одним и тем же чином”, – объяснила она.

По словам эксперта, считается, что крещенская вода сохраняется свои свойства и не портится в течение всего года.

Танзила Чабиева также напомнила, что самым главным в процессе потребления крещенской воды считается вера и чистота помыслов человека, а также его намерения очиститься от грехов.

Ранее “Толк” писал о том, как в Барнауле прошло Крещение. Празднование началось ранним утром во всех храмах, а продолжилось крестным ходом от Знаменского монастыря и чином освящения воды на реке Оби.

Взято отсюда

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