История страхования в России. Как уберечь себя от непредвиденных финансовых потерь?

Компания “Росгосстрах” предлагает клиентам надежную страховую защиту

“Росгосстрах” / Фото предоставлено компанией

Как защитить себя, близких и свое имущество от финансовых потерь? Застраховать. Механизм очень простой ­– вы платите взнос страховой компании, а она берет на себя финансовые расходы в случае наступления неприятностей, будь-то царапина на авто или затопленная квартира. Рассказываем, чем выгодно страхование, с чего оно начиналось в России, и какие изменения произошли за всю историю его существования.

Роль страхования в современном мире

Сегодня легко можно обезопасить себя и свою семью от непредвиденных расходов, застраховав:

свое здоровье;

любое имущество, которым владеете;

бизнес;

недвижимость;

домашних животных.

Существуют разные страховые программы, а потому легко можно подобрать подходящий вариант. Главное ­– найти надежную компанию и заключить с ней договор.

Конечно, нет гарантий, что страховкой придется воспользоваться, но ее наличие дает уверенность в завтрашнем дне.

История развития страхового дела в России

Страховая система не всегда выглядела так, как сейчас. Ее развитие в России прошло три основных этапа:

1) Дореволюционный (до 1918 г.)

Первые страховые компании были иностранными ­– аристократы Москвы и Санкт-Петербурга активно страховали свои дома в английских филиалах страховых обществ. Собственная система зародилась лишь в 1786 году, с изданием Екатерины II указа о создании “Страховой экспедиции”, которая защищала от огня строения в крупных городах Российской Империи.

В 1827 году Николай II издал указ о создании первой полноценной российской страховой компании “Первое страховое от огня общество”. Компания получила монополию от государства и просуществовала 90 лет.

Расцвет страхового дела наступил после отмены крепостного права, но продолжался недолго ­– до революции 1917 года.

2) Советский (1918 г.­ – начало 1990-х г.)

Большевики, пришедшие к власти, ликвидировали все частные страховые общества. В 1921 году, после окончания Гражданской войны, был создан “Госстрах” ­– единая государственная страховая система, которая защищала хозяйства от падежа скота и пожаров, компенсировала потери урожая.

В 1923 году появилось страхование пассажиров общественного транспорта и авиарейсов, а чуть позже ж/д и водного сообщения. Начиная с 1940-х годов стало популярно страхование личного имущества, можно было даже вызвать для этого агента “Госстраха” на дом. В годы ВОВ компания продолжала свою работу, страхуя граждан и военные перевозки.

В 1946 году в СССР были привезены первые трофейные автомобили, начался серийный выпуск “Победы” и “Москвича”. Так постепенно образовался авторынок СССР, а вслед за ним появилось и автострахование.

В 1970-е годы появилось накопительное страхование ­– внося определенный взнос в течение оговоренного срока, можно было накопить приличную сумму и при этом быть застрахованным.

“Госстрах” оставался монополией до 1988 года, когда был принят “Закон о кооперации”, разрешающий кооперативам создавать частные страховые компании.

3) Современный

После распада СССР страховое дело стало активно развиваться ­– появляется множество негосударственных страховых компаний. В 1992 году была создана Российская государственная страховая компания (“Росгосстрах”) ­– преемник “Госстраха”. Компания существует и по сей день, подробнее о ее деятельности можно узнать на сайте.

Развитие обществ взаимного страхования

Взаимное страхование ­– это объединение участников в страховое общество, которое формирует фонд из взносов. Члены организации, у которых наступил страховой случай, получают выплату из фонда.

Взаимное страхование зародилось в России еще в середине XVIII века с создания обществ “взаимного вспоможения на случай пожаров”. В те времена часто и разрушительно горело имущество крестьян, а средств на восстановление не было. В 1864 году Александр II подписал “Положение о взаимном земском страховании”.

Такие общества не только помогали погорельцам материально, но и разработали систему льгот для владельцев домов и предприятий, проводивших противопожарные мероприятия.

Отрасль активно развивалась вплоть до 1917 года. Революция заморозила практику взаимного страхования на долгие годы, передав все полномочия монополии “Госстраха” СССР.

Вторая жизнь взаимного страхования началась лишь после распада Советского Союза. В 2007 году был принят закон “О взаимном страховании”, который утвердил все нюансы создания и деятельности обществ взаимного страхования.

Пока эта практика не так популярна в России, о чем свидетельствует статистика: в 2022 году страховых организаций было 140, обществ взаимного страхования ­– всего 18.

Но каким бы ни было страхование, неприятности все же случаются. Избежать несчастных случаев, стихийных бедствий и болезней невозможно, однако страховка поможет снизить убытки и предотвратить финансовые потери.

ПАО СК “Росгосстрах”

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