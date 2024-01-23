Итоги года: сколько школ построили и отремонтировали в Алтайском крае в 2023-м

В целом 81 объект образования был отремонтирован в Алтайском крае в рамках национального проекта “Демография”

В правительстве Алтайского края подвели итоги 2023 года по ремонту и строительству школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Так, в целом за 2023 год:

отремонтирован 81 объект образования (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования). На реализацию проекта было выделено 2,5 млрд руб.: 1,2 млрд из федерального бюджета; 1,3 млрд из краевого;

построено четыре детских сада: в том числе один детский сад в Бийске на 200 мест;

капитально отремонтировано 27 школ;

построено две школы (в Барнауле и в р.п. Тальменка);

завершено строительство двух школ (в с. Власиха, с. Повалиха);

в восьми районах Алтайского края отремонтированы школьные спортивные залы;

в девять районов Алтайского края приобретено спортивное оборудование;

17 школ подключились к программе “Модернизация школьных систем образования”.

Напомним, в администрации Бийска поставили конкретные сроки готовности экспертизы на строительство школы №31, которая располагалась в поселке Нагорном. Ожидаемый срок первичной проверки – до 31 января этого года. Источник финансирования будет определен только после положительного заключения на строительство нового объекта.

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Взято отсюда