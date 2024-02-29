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Итоги конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2024» подвели в Барнауле

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Итоги конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2024» подвели в Барнауле

Он проводится ежегодно в преддверии масленичной недели МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» совместно с комитетом по образованию Барнаула с целью повышения интереса к народной культуре и расширения знаний о народных традициях, праздниках.

Основными требованиями, предъявляемыми к изготовлению главного символа народного праздника, были не только соблюдение традиционных мотивов и эстетичность, но и оригинальное авторское решение, а также мастерство в технике изготовления как самой куклы, так и отдельных деталей.

В этом году в конкурсе предусмотрены две номинации – «Традиционная кукла» и «Стилизованная кукла».

Конкурсная комиссия оценила 489 работ от 92 образовательных организаций города. Свои креативные идеи, реализованные в масленичных куклах, представили обучающиеся 71 детского сада, 14 школ и 6 учреждений дополнительного образования. Призеров определили в каждой номинации и возрастной группе.

Лучшие работы смогут украсить выставочную экспозицию и музей в центре «Песнохорки».

Взято отсюда.

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