Итоги Первого конкурса СЖАК

Награждение состоится 12 января в концертном зале «Сибирь» Алтайское отделение Союза журналистов России подвело итоги конкурса на Лучшее журналистское произведение в Алтайском крае в 2023 году. На конкурс было представлено более 50 творческих работ в 4 номинациях из городов и районов Алтайского края. Журналисты присылали не только отдельные публикации, но и реализованные творческие проекты. Номинация «Печатные издания. Интернет»: 1 место: Купчинский Олег Геннадьевич, шеф-редактор краевой массовой газеты «Алтайская правда» 2 место: Злачевская Елена Александровна, заведующая отделом АПК АУ «Благовещенский районный информационный центр» – газета «Родная сторона» 3 место: Марина Алексеевна Неудахина, фотокорреспондент ООО «Знамя труда» Номинация «Телевидение»: 1 место: Ирина Сергеевна Корчагина, корреспондент телеканала «Толк» 2 место: Валентина Акифовна Аскерова, корреспондент телеканала «Толк» 3 место: Дарья Анатольевна Федоркина, корреспондент «Бийское телевидение» Номинация «Радио»: 1 место: Марина Владимировна Иванова, ведущая программ радио ГТРК «Алтай» 2 место: Анна Сергеевна Диндиенко, корреспондент радио ГТРК «Алтай» 3 место: Ольга Сергеевна Ведерникова, редактор радио «Комсомольская правда»-Барнаул» Спецноминация «Лучший материал на тему СВО»: 1 место: Юлия Игоревна Рассказова, редактор Интернет-СМИ «Каменские новости» Титульным спонсором Первого конкурса Алтайского отделения СЖР на «Лучшее журналистское произведение года» выступила компания «Селф», которая предоставила денежное вознаграждение победителям. Награждение состоится 12 января, на торжественном мероприятии ко Дню российской печати.

Взято отсюда.

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