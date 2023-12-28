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Итоги первого отборочного тура конкурса видеоработ «Я выбрал профессию…»

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Итоги первого отборочного тура конкурса видеоработ «Я выбрал профессию…»

Завершился первый отборочный тур конкурса видеоработ «Я выбрал профессию…», организованный Центром содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников.

Рады объявить результаты!

Победитель в номинации «Шаг в профессию» – Зеленькова Александра, студентка 2 курса, группы РТПиП-225;

Победитель в номинации «Моя работа – творчество» –  Зеленькова Анжелика,  студентка 2 курса, группы РТпиП-225;

Победитель в номинации «Инклюзивная практика» – Петина Алина, студентка 2 курса, группы ПБТ- 222.

Поздравляем победителей!

Второй отборочный этап конкурса видеоработ «Я выбрал профессию…» продлится до 28 февраля 2024 года.

Приглашаем всех желающих, которые не успели принять участие в первом этапе, принять участие во втором https://vk.com/career_agik?w=wall-216957605_204

Желаем всем творческих успехов и удачи!

Взято отсюда.

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