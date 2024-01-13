Итоги работы Управления Росреестра по Алтайскому краю за 2023 год

«Каждому объекту – свой правообладатель». Под таким девизом трудились в минувшем году сотрудники алтайского Управления Росреестра. Мы расскажем об основных итогах их работы.

Исправление ошибок

Алтайский край участвует в пилотном проекте по формированию Национальной системы пространственных данных. В ее рамках в 2023 году Управление активно занималось исправлением недостоверных сведений в реестре недвижимости (ЕГРН).

– Раньше эта база данных формировалась из разных источников, в результате там выявились объекты, которые не имеют собственников, – говорит замруководителя алтайского Управления Росреестра Елена Бандурова. – И одной из наших задач в 2023 году было найти их. Главный интересант этой работы – органы местного самоуправления, а мы оказываем методическую поддержку.

В результате из 240 тыс. объектов, которые были без прав, таких осталось чуть больше 1,5 тыс. И стоит задача в ближайшее время эту цифру довести до нуля.

Уточнение границ участков

– Кроме того, реестр необходимо наполнить сведениями о границах населенных пунктов и территориальных зон, – уточняет замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина.

Она говорит, что уже все границы между муниципальными образованиями установлены, также полностью определены зоны затопления, границы особых экономических зон. Зафиксировано 93% границ населенных пунктов и 90% территориальных зон. И до конца 2024 года эта работа вместе с органами местной власти будет завершена.

Елена Саулина отметила, что формируемая система пространственных данных позволит соединить воедино федеральные и региональные информационные ресурсы. Там будут объекты недвижимости, леса, озера, реки. И человек, который захочет приобрести участок для строительства индивидуального жилого дома, обратившись к этой системе, может посмотреть, что находится рядом, какие накладываются на него ограничения, и принять решение.

По последним данным в 58 муниципалитетах края выявлено около 600 свободных участков площадью более 3 тыс. га, на которых возможно построить жилье.

Конечно, наибольший интерес для инвесторов представляют участки в Барнауле. Их 80, общей площадью 995 га. Речь идет о земле, расположенной от улицы Просторной в сторону аэропорта, есть участки на улицах 6-й Нагорной, Взлётной, Окольной, Мамонтова во Власихе.

– В проект «Жильё для стройки» до конца 2024 года мы планируем вовлечь все районы и города края, – пообещала Елена Саулина, – чтобы банк свободных земель был размещен на Публичной кадастровой карте и инвесторы смогли выбрать себе подходящий участок.

А целью проекта «Земля для туризма» является выявление свободных участков, расположенных возле природных объектов, интересных для путешественников и отдыхающих, для того, чтобы предприниматели могли возле них построить туристические базы. В настоящий момент выявлено 10 таких водоемов, в числе которых озера Яровое, Горькое, Солёное, Колыванское и другие. На них определены и нанесены на Публичную кадастровую карту 24 земельных участка площадью более 240 га.

Вообще в рамках системы пространственных данных действует 11 сервисов, которые можно использовать органам власти, юридическим и физическим лицам.

Регистрация прав

В 2023 году увеличилось количество сделок в электронном виде по регистрации договоров долевого участия с 43% до 65%, а ипотеки – с 56% до 75%. Было зарегистрировано 53 527 ипотечных сделок, что на 200 меньше, чем в 2022 году.

В январе было 1100 таких операций, пик ипотечных сделок – 2600 в месяц – пришелся на август и сентябрь, а после роста ключевой ставки ЦБ зафиксировано снижение до 2000 в октябре и столько же в ноябре.

– Мы понимаем, что на динамику повлияло повышение ключевой ставки и первоначального взноса, тем не менее, остается еще много программ с мягкими условиями кредитования, – отметил замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

Почти 9,5 тысячи объектов в крае было зарегистрировано в 2023 году в рамках так называемой дачной амнистии, что на уровне предыдущего года.

– Роста нет, потому что кто хотел, тот давно этим правом воспользовался, – считает Елена Бандурова, – ведь программа началась еще в 2006 году.

И гаражная амнистия идет не очень активно. За все время в ее рамках зарегистрировано около 5 тыс. объектов. Но тут главная инициатива должна исходить от органов местного самоуправления, считает Елена Бандурова.

Фиксация стоимости

В свое время Росреестр учредил компанию «Роскадастр», которая раз в четыре года вносит в ЕГРН новую кадастровую стоимость объектов. С ней может бесплатно ознакомиться любой желающий на Публичной кадастровой карте.

– В конце 2023 года мы обновили кадастровую стоимость объектов капитального строительства. Она вступает в действие с 1 января 2024 года и повлияет на налогооблагаемую базу, – отметил руководитель филиала ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю Дмитрий Комиссаров. По его информации, с 2025 года предполагается проводить переоценку недвижимости ежегодно.

Планы на 2024 год

В этом году Росреестр с помощью беспилотника продолжит исправление реестровых ошибок, что позволит уточнить координаты участков, избежать наложения одних на другие.

Задачей на ближайшее время станет и наполнение ЕГРН точными сведениями и выявление участков, которые используются не по целевому назначению.

– На территории края регулярно появляются новые объекты. И не все они регистрируются собственниками после ввода в эксплуатацию, – замечает Андрей Рерих. По таким случаям тоже будем наводить порядок.

Факт

За 25 лет существования в России системы государственной регистрации прав на недвижимость в Алтайском крае было совершено более 8 млн регистраций. Сегодня в ЕГРН содержится информация о более 2,5 млн объектов недвижимости, расположенных на территории нашего региона..

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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