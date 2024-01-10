30 декабря 2023 г. были подведены итоги X Всероссийской олимпиады по товароведению, организатором которой выступило сетевое издание «Линия знаний», г. Самара. Целью олимпиады является выявления качества подготовки студентов образовательных учреждений, закрепления знаний, полученных в процессе обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов. В мероприятии приняли участие 13 учебных заведений, 189 участника из 11 регионов Российской Федерации. Алтайскую академию гостеприимства на данном мероприятии представляли студенты 2 и 3 курса ПЦК товароведения, которые приняли активное участие в профильной олимпиаде. Так, под руководством преподавателей дисциплин профессионального цикла Хижинковой И.В. обучающиеся группы Тв-2211 – Воробьева К.И., Каргина Д.К., Николаевская М.С., Храмцова Д.С., Черникова А.А., Митрошеко М.И., Штаймец В.Е. были награждены дипломами I степени; под руководством Кубриковой Е.С. дипломы I степени получили: Ильдюхина А.С., гр. Тв-2211, Саяпина В.В. и Суднишникова К.И., гр. Тв-2111, дипломы II степени: Ревякина В.В., гр. Тв-2111 и Рахматова Н.С., гр. К-231. Обучающиеся гр. Тв-2112 – Бельфер Д.Д., Гулиева К.Р., Пащенко Е.А., Карева К.Р., Кравченко В.К., под руководством мастера производственного обучения Охременко И.Н., были награждены дипломами III степени. Также в олимпиаде приняли участие студенты специальности Поварское и кондитерское дело, под руководством преподавателя товароведения Пономаревой В.М., обучающиеся – Иванюк Е.С., Кабанчук С.С., Подольцев Т.И., Орлов А.С., Рудаков В.О., были награждены дипломами II степени. За организацию и проведение олимпиады все преподаватели получили благодарственные письма. Поздравляем студентов и преподавателей с победой, с высокой оценкой проделанной работы и желаем, чтоб полученные знания непременно нашли применение в профессиональной карьере.

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