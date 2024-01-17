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Итого: чем известен перевозчик, которого связывают с делом вице-мэра Барнаула

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Итого: чем известен перевозчик, которого связывают с делом вице-мэра Барнаула

Общественный транспорт Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Перевозчик Олег Бесчастный стал фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде. Разбираемся, что известно о работе бизнесмена и какие маршруты он обслуживает

Олег Бесчастный уже более 20 лет работает в сфере пассажироперевозок. За это время он перебрал ряд ходовых маршрутов, засветился в довольно громком скандале, а некоторые горожане весьма активно критикуют работу автобусов предпринимателя. В начале этого года стало известно, что бизнесмен проходит в качестве взяткодателя должностному лицу, а именно заместителю главы администрации Барнаула.

Уголовное дело

Взято отсюда

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