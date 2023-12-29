Итоговое заседание миссионерской коллегии

26 декабря 2023 г. в зале советов Барнаульской епархии состоялось заседание итоговое собрание межъепархиальной миссионерской коллегии Алтайской митрополии.

После молитвы Глава Алтайской митрополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский представил председателя миссионерского отдела Барнаульской епархии, председателя Межъепархиальной Миссионерской коллегии иеромонаха Павла (Журавлева)

В заседании приняли участие представители Бийской, Славгородской, Рубцовской и Барнаульской епархий.

В своём приветственном слове митрополит Сергий указал на важность миссионерского служения, привёл примеры величайших подвижников, трудившихся на благо распространения миссии. Предыдущий председатель межъепархиальной коллегии архимандрит Иларион (Морозов) в своём докладе подвёл итоги плодотворной работы коллегии в уходящем году, поблагодарив всех соработников по миссионерскому служению митрополии. Коллегия рассмотрела ряд вопросов, касающихся методов ведения миссии на приходе, определила приоритеты и планы на будущий юбилейный год.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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