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Иван Бражник: приметы и традиции на 20 января

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Иван Бражник: приметы и традиции на 20 января

В народном календаре эта дата получила разные названия: Перезимье; Зимний свадебник; Мясоед; Иван Бражник; Иванов день; Отдание Святок

20 января Православная церковь чтит память Иоанна Крестителя. Согласно традиции, святой почитается на следующий день после праздника, имеющего к нему отношение. 

В народе этот день получил разные название, одно из которых – Иван Бражник. Утро нужно начинать со стакана святой воды. Разрешалось работать, наводить порядок в доме, посещать священные места и крестить детей. В этот день в старину наши предки начинали варить пиво, засылали сватов, давали святую воду животным. 

Строго запрещалось: бездельничать – год пройдет в нищете; начинать трапезу с первого блюда – не добьетесь целей; разговаривать с кем-либо до завтрака – можно заболеть; умываться – смоется защита от обманщиков и темных сил. 

По погоде люди определяли каким будет урожай: над водой туман – высокий урожай хлеба; снег и пасмурна – хороший урожай; яркое солнце – ранняя весна; эхо слышно далеко – ударят морозы. 

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Взято отсюда

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