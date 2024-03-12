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Иван Огнев встретился с председателем Городского Собрания Сочи

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Иван Огнев встретился с председателем Городского Собрания Сочи

В качестве финалиста конкурса «Лидеры России» председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев принял участие во Всемирном фестивале молодежи, проходившем с 1 по 7 марта в городе Сочи.

В ходе поездки барнаульский депутат встретился с коллегами – депутатами Городского Собрания Сочи и его председателем Виктором Филоновым .

По словам Ивана Огнева, встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса. Депутаты обсудили деятельность ТОСов, реализацию программы инициативного бюджетирования, а также работу общественного транспорта, благоустройство города и национальные проекты, реализуемые в Сочи.

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Взято отсюда.

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