Иван Охлобыстин заявил, что пока не видит смысла в ремейке сериала “Интерны”

Артист считает, что такой ремейк, если он выйдет, зрители “посмотрят только в следующем тысячелетии”

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин заявил ТАСС, что пока не видит смысла в ремейке комедийного телесериала “Интерны” и в целом ему не нравится такой жанр.

В последнее время в России пересняли несколько фильмов и перезапустили известные проекты, причем некоторые из них были популярны в прошлом десятилетии. Так в 2023 году вышли “Папины дочки. Новое”, появились анонсы продолжения “Не родись красивой” и “Молодежки”. В эфир начали возвращаться телепрограммы “Модный приговор”, “Давай поженимся”, “Фабрика звезд”, “Наша Russia”.

“Я не очень люблю ремейки, честно говоря. Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. “Даун Хаус” был, “Соловей-разбойник” сейчас пока не по делу, “Интерны” – там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии”, – поделился Иван Охлобыстин.

Напомним, в сериале “Интерны” (2010-2016 годы) актер сыграл роль колоритного персонажа доктора Быкова. После этого актер исполнил роли в фильмах “Служебный роман. Наше время” (2011 год), “Generation П” (2011 год), “Холоп” (2019 год) и других фильмах, снискавших зрительскую любовь.

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Взято отсюда