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Иван Субочев официально вступил в должность замглавы алтайского минспорта

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Иван Субочев официально вступил в должность замглавы алтайского минспорта

Иван Субочев Фото: altai-ter.er.ru

У министра Ивана Нифонтова теперь официально два заместителя. Информация об официальном назначении Субочева подтверждается данными с сайта ведомства

28-летний замруководителя краевого исполкома реготделения “Единой России” Иван Субочев официально стал заместителем министра спорта Алтайского края.

Его имя уже фигурирует на сайте министерства в списке руководства.

Возглавляет минспорт края призер Олимпийских игр Иван Нифонтов. В феврале он назначал Сергея Шиллера также одним из своих заместителей.

Иван Субочев окончил Алтайский госуниверситет по специальности “юриспруденция”. С 2017 по 2021 год он состоял в Молодежном парламенте края, в то же время Субочев работал в реготделении “ЕР” главным специалистом отдела партийного строительства, а также консультантом-юристом в отделе правовой, кадровой, контрольной и административной работы Алтайкрайизбиркома.

В 2021 году Иван Субочев возглавил отдел организационной работы в алтайском отделении “Единой России”. В 2022 году он стал первым замруководителя регионального исполкома партии.

Взято отсюда

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