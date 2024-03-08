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Иванов день: традиции и приметы, связанные с 8 марта

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Иванов день: традиции и приметы, связанные с 8 марта

Этот день по церковному календарю посвящен обретению главы Иоанна Предтечи, ближайшего предтечи Иисуса Христа

По церковному календарю этот день посвящен обретению главы Иоанна Предтечи, ближайшего предтечи Иисуса Христа. Иоанн Креститель жил в пустыне, проповедовал крещение и крестил в водах Иордана. 

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, о здоровье детей, защите посевов и плодородии. Праздник был связан с началом строительства птицами гнезд, а крестьяне помогали им, поправляя старые скворечники и строя новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. 

Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Приметы погоды на 8 марта

В это день подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным. Если вдруг в Иванов день запоет синица – это к теплу, но если поет она протяжно и жалобно – значит, голодна. В таком случае птице старались помочь и делали кормушки.

погода , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда

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