По данным источников, девушка намерена вернуться на родину через несколько месяцев, когда волна хейта стихнет

Фото: vk.com/ivlei

Блогер Анастасия Ивлеева решила уехать из России на время после скандала с “голой” вечеринкой, сообщает телеграм-канал “Небожена”.

По данным канала, девушка решила “пересидеть” скандал в Дубае. Через несколько месяцев, когда волна хейта угаснет, Ивлеева вернется на родину, полагает источник.

Напомним, “почти голая” вечеринка, которую организовала Ивлеева, прошла 20 декабря в клубе “Мутабор”. На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие звезды. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

новости Локтевский



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