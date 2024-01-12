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Ивлеева не признала вину по делу об организации “голой” вечеринки

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Ранее ее оштрафовали на 100 тысяч рублей

Ивлеева не признала вину по делу об организации "голой" вечеринки

Фото: vk.com/ivlei

Анастасия Ивлеева не признала вину в организации “голой” вечеринки в московском клубе “Мутабор”, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Лефортовского суда.

Адвокат указал, что Ивлеевой “не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде”. Также, по мнению защиты, ответственность за организацию и проведение вечеринки должна нести заключившая с Ивлеевой договор компания.

Кроме этого, телеведущая заявила, что информация о дресс-коде была указана в отправленном гостям текстовом сообщении. В нем была ссылка на фото людей в образах, которые предлагались как образец одежды, но это не было призывом. По ее словам, мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных журналом Playboy в 2022 году.

Основной задачей блогера, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций компаний МТС и “Золотое яблоко”.

Ивлеева провела “голую” вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

В конце декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за проведение этой вечеринки, а накануне приостановил работу клуба “Мутабор”.

Горняк22

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